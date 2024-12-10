В Госдуме подчеркнули важность проведения прямой линии с президентом РФ

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Дума ТВ подчеркнула важность проведения ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Это формат обратной связи граждан страны с выбранным абсолютным большинством лидером, отметила парламентарий.

«И граждане, как мы видим по результатам предыдущих форматов прямых линий, доверяют президенту буквально все задачи, которые, к сожалению, часто можно было бы решить еще на этапе работы с местными органами власти», — сказала Бессараб.

При этом, по ее словам, по результатам прямых линий главой государства принимались определенные решения, которые отражались на жизни каждого из граждан России.

Как сообщала пресс-служба Кремля, прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru начался прием вопросов для прямой линии с российским лидером.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, невозможно удовлетворить все просьбы россиян, принятые на прямую линию, однако они не останутся без внимания.

Ранее искусственный интеллект составил список популярных вопросов к прямой линии Путина.