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В Кремле анонсировали время начала прямой линии с Путиным

Кремль: прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 мск

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Александр Казаков/РИА Новости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

По его данным, в этот раз прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией.

В Кремле уточнили, что задать вопросы Путину можно через сайт, мобильное приложение, СМС и по телефону. Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются в соцсетях. Сбор вопросов начнется с полуночи 8 декабря и продолжится вплоть до окончания прямой линии.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль использует искусственный интеллект (ИИ) для обработки вопросов граждан к прямой линии. По его словам, благодаря ИИ Путин будет иметь общее представление обо всех вопросах, поступивших на прямую линию. Он добавил, что систему ИИ, задействованную в подготовке прямой линии, тестировали на массивах данных прошлых лет.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее в Кремле пообещали позднее сообщить имя ведущего прямой линии Путина.

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