Захарова раскритиковала реакцию ЮНЕСКО на снос памятников на Украине

Уничтожение памятников на Украине происходит на фоне «позорного молчания» ЮНЕСКО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат пояснила, что Одесский городской совет принял решение о демонтаже памятника Александру Пушкину, отметив, что это решение было принято единогласно.

«В октябре сообщалось, что по инициативе одесских деятелей культуры более 100 человек направили открытое письмо в ЮНЕСКО»», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что было направлено письмо и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором также содержалась просьба «не разрушать исторический облик Одессы».

Захарова среди прочего обратила внимание на количество снесенных памятников, которые находились под защитой ЮНЕСКО, подчеркнув, что организация была некогда авторитетной структурой, однако в настоящее время «упорно хранит абсолютное позорное молчание».

10 декабря сообщалось, что вандалы осквернили памятник поэту Александру Пушкину, который находится в Каменке Черкасской области Украины.

8 декабря стало известно, что в Павлограде Днепропетровской области Украины был уничтожен памятник советскому ученому, конструктору танков и тракторов Жозефу Котину.

В свою очередь, 29 ноября в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

Ранее в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.