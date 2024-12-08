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На Украине демонтировали советский танк-памятник

В Павлограде снесли памятник советскому конструктору танков Котину

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В Павлограде Днепропетровской области Украины демонтировали памятник советскому ученому, конструктору танков и тракторов Жозефу Котину. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Памятник представлял собой тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин»), вес которого составляет 50 тонн. Он стоял при въезде в город. Для сноса памятника был пригнан специальный кран из Днепропетровска (украинское название — Днепр).

29 ноября стало известно, что в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

18 ноября сообщалось, что неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был снесен в Кривом Роге 15 ноября вместе с памятником-бюстом поэту Михаилу Лермонтову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.

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