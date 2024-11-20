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В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской

В Белгороде-Днестровском демонтировали памятник Зое Космодемьянской

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odessa-life.od.ua

В городе Белгороде-Днестровском в Одесской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В ночь на 20 ноября в Белгород-Днестровском Одесской области демонтировали монумент партизанке, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Монумент, который снесли, стоял на территории местной школы», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что властям города неоднократно поступали обращения с просьбой снести памятник. Данное решение приняли в ноябре прошлого года, однако реализовать смогли только сейчас.

15 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области Украины демонтировали памятники поэту Александру Пушкину. Он неоднократно осквернялся вандалами. Открытие памятника состоялось в 1987 году.

Спустя несколько дней неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника поэту.

Ранее в Одессе вандалы испортили памятник однофамильцу Булгакова.

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