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В Енакиево объявили эвакуацию после атаки ВСУ

РИА Новости: жителей Енакиево перевозят в безопасное место после обстрела ВСУ

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В городе Енакиево Донецкой народной республики объявлена частичная эвакуация жителей. Об этом заявил заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков в беседе с РИА Новости.

В настоящее время организована эвакуация жителей, проживающих в районе ДСК, отметил он. Такие меры приняты, чтобы обеспечить безопасность населения после последствий «прилета» четырех снарядов Вооруженных сил Украины, уточнил Деменков.

«Если у людей есть желание эвакуироваться, организовано безопасное место, где они могут отдохнуть», — сказал собеседник агентства и подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Накануне глава республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия атаковала высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево. По его словам, ВСУ также применили ствольную артиллерию и ударный беспилотный летательный аппарат.

13 ноября Пушилин заявил, что ВСУ обстреляли Горловку, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. В результате атаки были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления на тот момент оставались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений и три поликлиники.

Ранее российские солдаты закрыли собой мирных жителей в ДНР во время атаки БПЛА.

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