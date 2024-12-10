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Зеленский попросил $30 млрд из российских активов на ПВО

Зеленский попросил $30 млрд российских активов на закупку ПВО Patriot

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил $30 млрд из замороженных российских активов на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

«Это будет стоить 30 миллиардов, но полностью окончательно позволит закрыть наше небо», — сказал Зеленский.

По его словам, Украине не хватает 10-12 систем Patriot. Украинский лидер выразил недоумение, почему западные страны не используют замороженные активы России для покупки систем вооружения.

До этого стало известно, что американские власти выделили Украине займ в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) с погашением доходами от замороженных российских активов.

Накануне, в понедельник, 9 декабря, кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.

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