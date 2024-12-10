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США выделили Украине $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

США выделили Киеву кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от активов РФ

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Global Look Press

Американские власти выделили Украине займ в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) с погашением доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минфина.

«Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне, в понедельник, 9 декабря, кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газете.Ru».

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные активы в России будут использованы для поддержки российских регионов в том случае, если Евросоюз передаст Украине заем в размере $50 млрд.

Ранее Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов.

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