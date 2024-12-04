Путин заявил о последнем шаге по краже российских активов

Президент России Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что США и европейские страны пока не сделали последнего шага, чтобы украсть российские активы. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля.

По словам Путина, когда Евросоюз и США пошли на блокировку российских активов, они не украли эти деньги окончательно.

Совет Евросоюза 21 мая окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

В октябре исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз совершил акт глобального воровства, решив использовать доходы от замороженных активов РФ для кредитования Украины.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани также высказывал мнение, что кредит Украине в размере €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов является бомбой замедленного действия, поскольку угрожает экономическому будущему Европы.

Ранее парламент Эстонии разрешил Таллинну использовать замороженные активы России.