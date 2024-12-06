В России предложили устраивать в школах дни без домашних заданий

В российских школах могут начать устраивать ученикам дни без домашних заданий, если они усвоят материал на уроке, такую идею выдвинули в ходе разговора с учителями, родителями, экспертами в комитете Госдумы по просвещению. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициативу выдвинули в рамках работы над снижением учебной нагрузки на детей, предложения для достижения этой цели комитет будет собирать до 15 декабря. Помимо этого, участники заседания предложили не задавать школьникам материалы для самостоятельной подготовки дома, если его не проходили на уроке.

«Любое изменение должно происходить постепенно и с учетом мнения заинтересованных сторон — родителей, педагогов и самих школьников. Поэтому все предложенные меры в обязательном порядке будут обсуждаться и корректироваться совместно с профессиональным сообществом», — сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого написал в своем Telegram-канале, что чрезмерная нагрузка в школе влияет на здоровье учеников. По его словам, в среднем дети проводят за учебными занятиями 8–10 часов в день, и многие родители жалуются на большую нагрузку. Володин среди прочих факторов, влияющих на состояние школьников, указал постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание, дополнительные занятия, подготовку к экзаменам.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею заставить школьников изучать ПДД.