Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку

Фадеев призвал создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Об этом заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку (для детей мигрантов. — прим. ред.)», — сказал Фадеев.

Он призвал найти ответы на вопросы: где взять преподавателей и кто за это будет платить? По словам Фадеева, в Госдуму уже направили письмо с предложениями на эту тему.

Во вторник, 10 декабря, депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком.

Накануне члены правительства России поддержали законопроект. Однако они предложили доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами