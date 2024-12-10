Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку

Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов. Об этом заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку (для детей мигрантов. — прим. ред.)», — сказал Фадеев.

Он призвал найти ответы на вопросы: где взять преподавателей и кто за это будет платить? По словам Фадеева, в Госдуму уже направили письмо с предложениями на эту тему.

Во вторник, 10 декабря, депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком.

Накануне члены правительства России поддержали законопроект. Однако они предложили доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами.