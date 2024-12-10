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Госдума приняла законопроект о запрете на прием в школы детей без знания языка

ГД приняла в I чтении проект о запрете брать в школы детей без знания русского

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Sergei Karpukhin/Reuters

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, которым предлагается ввести запрет на прием в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Планируем завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке завтра. Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его авторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

9 декабря члены правительства России поддержали законопроект. Однако они предложили доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

Ранее в Госдуме предложили запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами.

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