Кабмин поддержал запрет на принятие в школы детей мигрантов, не знающих язык

Члены правительства России поддержали с замечаниями законопроект о запрете принятия в школы детей иностранных граждан, не знающих русский язык. Об этом следует из проекта отзыва кабмина, который цитирует ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в документе.

Проект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его инициаторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

Кроме того, предлагается доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

Недавно лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России мигрантам могут запретить жить на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов.

Ранее российские школы протестировали детей мигрантов на владение русским языком.