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Обвиняемого в организации гей-туров россиянина признали экстремистом

Росфинмониторинг включил организатора гей-туров Котова в список экстремистов

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Shutterstock

Росфинмониторинг включил в свой перечень экстремистов и террористов 48-летнего директора туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова, которого обвиняют в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«Котов Андрей Евгеньевич, 21.07.1976 г.р. , г. Иваново Ивановской области», — указано на портале.

2 декабря Головинский суд Москвы арестовал Котова до 28 января 2025 года. Его задержали в конце ноября. Следствие считает, что директор турфирмы якобы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом мужчина отрицает свою вину, а защита Котова заявляла, что доказательств в деле нет, и в информации о турах не было даже намека на ЛГБТ.

Более того, Котов утверждал, что его избили во время задержания. Якобы к нему в дом ночью вломились 15 силовиков, применили физическую силу и угрожали использовать электрошокер. Кроме того, они изучили личные фотографии мужчины пикантного содержания и смеялись над ними.

Ранее в Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы».

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