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Директора российской турфирмы арестовали за организацию гей-туров

Суд арестовал директора турфирмы Men Travel за организацию гей-туров

Головинский районный суд города Москвы арестовал на два месяца директора турфирмы Men Travel Андрея Котова, которому предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации. Об этом говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, не позднее марта 2024 года Котов создал фирму, которая занималась организацией поездок для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) через соцсети и проведение публичных мероприятий.
 
Защита Котова заявила Telegram-каналу Baza, что доказательств в деле мужчины нет. Вину он не признал и сказал, что в информации о турах не было даже намека на ЛГБТ.

«Прекрасно видно, что это обычные туристические поездки. Никаких призывов, тем более к какому-то экстремизму там нет», — заявил Котов.

В ночь на 30 ноября появилась информация о рейдах в столичных ночных клубах. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», силовики пришли в заведения Mono и Arma (бывший «Мутабор»), а также в клуб SIMACH.

В клубе Arma, отмечала Baza, проверки продолжались три часа, в результате были задержаны десятки людей. Большинство посетителей полицейские отправили на медосвидетельствование.

Позднее в пресс-службе МВД России объяснили, что силовики провели рейды в ряде московских клубов в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ.

Ранее в Ярославле семь человек оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений.

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