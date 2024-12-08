В Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы»

В Санкт-Петербурге примерно 20 человек задержали и доставили в полицию после рейда в арт-пространстве «Явление», передает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его словам, всего в месте проведения закрытой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-вечеринки находились 130 человек.

«Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы», — сказал источник.

Он добавил, что во время рейда правоохранители изъяли литературу «с признаками экстремистского содержания» и наклейки.

О проверке в арт-пространстве по адресу проспект Обуховской обороны, 105 стало известно накануне. 78.ru писало, что силовики проверяют законность вечеринки, устанавливают личность и возраст участников и обыскивают помещение. Там якобы присутствовали десятки человек, среди которых были транссексуалы, трансгендеры и феминистки.

Ранее создатель трека «YMCA» пригрозил судом СМИ, которые называют песню гимном ЛГБТ.