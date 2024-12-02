«Обычные поездки, призывов к экстремизму нет». В Москве арестовали организатора ЛГБТ-туров В Москве суд арестовал организатора ЛГБТ-туров до 28 января 2025 года

В Москве арестовали организатора «туров для геев» Андрея Котова. Якобы директор турфирмы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он отрицает свою вину. Адвокат мужчины утверждает, что у следствия нет доказательств организации туров именно для представителей ЛГБТ*.

Головинский суд Москвы арестовал 48-летнего директора туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в организации деятельности экстремистской организации <...> Котову Андрею Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца <...>, то есть до 28 января 2025 года», — говорится в решении суда.

Котова задержали в конце ноября. Его адвокат заявила, что сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств для ареста. Якобы они не смогли подтвердить, что ее подзащитный организовывал туры именно для представителей нетрадиционной ориентации. Мужчина также отказался признать вину. По его словам, он организовывал туры для в Подмосквье и по Волге.

«В моих личных телефонах есть видео фото, где наши участники посещают музеи, катаются на катере, матрасах, загорают. Прекрасно видно, что это обычные туристические поездки. Никаких призывов, тем более к какому-то экстремизму там нет», — заявил Котов.

Следствие же считает, что Котов организовывал поездки именно для членов ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) по России и за рубежом.

Туристический клуб «Мен Тревел» зарегистрирован в марте 2024 года.

Возможное избиение

Котов утверждает, что его избили во время задержания, пишет Baza. Якобы к нему в дом ночью вломились 15 силовиков, применили физическую силу и угрожали использовать электрошокер. Кроме того, они изучили личные фотографии мужчины пикантного содержания и смеялись над ними.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», кровоподтеки, которые у него появились после задержания, зафиксировал адвокат. Также силовики якобы потребовали записать видео, в котором Котов бы передал привет их сослуживцам. Котов утверждает, что сотрудники правоохранительных органов сфотографировали на свои смартфоны экран его телефона с интимными фотографиями.

«Несмотря на то, что я по образованию врач-психотерапевт, я затрудняюсь ответить, в какой степени посттравматический синдром нанесен был данной процедурой задержания и для чего требовались все вот эти следственные процедуры, которые надо мной произвели во время задержания», — заключил Котов.

Во время суда адвокат попросила сделать заседание закрытым, чтобы в СМИ не попали подробности личной жизни Котова и информации о его здоровье. Суд разрешил журналистам остаться, но решил публично не зачитывать переписки Котова или оглашать его диагнозы.

В ноябре 2023 года суд признал «Движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его. Годом ранее в России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Сразу после внесения движения в список экстремистских организаций, в стране прошли рейды в клубах и на вечеринках ЛГБТ-тематики.

«Мы толерантно достаточно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все взрослые люди живут, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает», — сказал президент России Владимир Путин в феврале 2024 года.