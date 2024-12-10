Авиасообщение между РФ и Сирией может возобновиться в середине декабря

Авиационное сообщение между Москвой и Сирией может возобновиться 18 декабря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя авиакомпании «Сирийские авиалинии».

«Мы не исключаем, что с 18 декабря сообщение возобновится», — сообщил источник.

Воздушная гавань Дамаска закрыта с 8 декабря до вечера 18 декабря. Аэропорт города Алеппо также не принимает рейсы.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Лукашенко высказался о будущем отношений Сирии с РФ и Белоруссией.