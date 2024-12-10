Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко высказался о будущем отношений Сирии с РФ и Белоруссией

Лукашенко выразил уверенность, что Сирия не разорвет связи с РФ и Белоруссией

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что новые власти в Сирии не станут рвать отношения с республикой и РФ. Глава государства прокомментировал ситуацию в ближневосточной стране в ходе рабочей поездки в город Борисов, пишет «БелТА».

Как он сказал, сирийский лидер Башар Асад не имел достаточно ресурсов, чтобы быть диктатором. В связи с этим Лукашенко пришел к выводу, что смена власти в ближневосточной республике произошла при участии Запада.

«Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев», — пояснил президент.

Также глава государства высказался о будущем отношений между Дамаском, Москвой и Минском. По его мнению, пришедшие к власти в Сирии силы не станут отказываться от сотрудничества с РФ и Белоруссией.

«Они не идиоты. Они по крайней мере будут опираться на два крыла. <...> Если разорвут [отношения с РФ и Белоруссией], считайте, что это американцы и Запад сделали», — добавил Лукашенко.

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу страны. После этого командование армии республики объявило о «завершении» периода правления Асада.

Позже российское министерство иностранных дел заявило, что президент Сирии решил покинуть пост и дал указания о мирной передаче власти. Далее он вместе с членами семьи прилетел в Москву. Как рассказали в Кремле, глава государства Владимир Путин лично распорядился предоставить убежище его иностранному коллеге.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные покинули две базы в Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами