Лукашенко высказался о будущем отношений Сирии с РФ и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что новые власти в Сирии не станут рвать отношения с республикой и РФ. Глава государства прокомментировал ситуацию в ближневосточной стране в ходе рабочей поездки в город Борисов, пишет «БелТА».

Как он сказал, сирийский лидер Башар Асад не имел достаточно ресурсов, чтобы быть диктатором. В связи с этим Лукашенко пришел к выводу, что смена власти в ближневосточной республике произошла при участии Запада.

«Нефти там достаточно, газа. Надо откуда-то через Сирию газопровод проложить на побережье Средиземного моря. Все это в интересах Запада и американцев», — пояснил президент.

Также глава государства высказался о будущем отношений между Дамаском, Москвой и Минском. По его мнению, пришедшие к власти в Сирии силы не станут отказываться от сотрудничества с РФ и Белоруссией.

«Они не идиоты. Они по крайней мере будут опираться на два крыла. <...> Если разорвут [отношения с РФ и Белоруссией], считайте, что это американцы и Запад сделали», — добавил Лукашенко.

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу страны. После этого командование армии республики объявило о «завершении» периода правления Асада.

Позже российское министерство иностранных дел заявило, что президент Сирии решил покинуть пост и дал указания о мирной передаче власти. Далее он вместе с членами семьи прилетел в Москву. Как рассказали в Кремле, глава государства Владимир Путин лично распорядился предоставить убежище его иностранному коллеге.

Ранее журналисты сообщили, что российские военные покинули две базы в Сирии.