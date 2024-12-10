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Глава СПЧ предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Фадеев: в России следует ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников. Трансляцию встречи ведет пресс-служба Кремля.

«Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — объяснил Фадеев.

По его словам, этот балл можно рассчитывать как среднюю оценку за четверть или за полугодие и учитывать при поступлении в университет вместе с результатами Единого государственного экзамена.

10 декабря Путин в режиме видеосвязи проводит ежегодное заседание СПЧ. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Совета в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В ходе заседания Путин заявлял о необходимости Цифрового кодекса РФ.

Ранее Песков перечислил темы общения Путина на СПЧ.

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