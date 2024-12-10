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Песков перечислил темы общения Путина на СПЧ

Песков: Путин на заседании СПЧ обсудит мигрантов и поиск пропавших на СВО

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудит систему школьного образования, тему мигрантов и механизмы поиска пропавших без вести в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Путин выступит с вступительным словом. После этого советник президента и председатель совета Валерий Фадеев расскажет о реализации поручений, данных главой государства правозащитникам по итогам прошлых встреч.

Кроме того, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова расскажет на встрече об улучшении механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО.

10 декабря Путин проведет в формате видеоконференции ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В пресс-службе Кремля сообщили, что на встрече планируется подвести итоги работы Совета за год, включая выполнение поручений с прошлых заседаний.

Ранее в СПЧ назвали планируемые темы для обсуждения с Путиным.

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