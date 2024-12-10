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Путин заявил о необходимости Цифрового кодекса РФ

Путин: в Цифровой кодекс РФ будут включены предложения членов СПЧ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) о необходимости Цифрового кодекса РФ. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Сформированные вами предложения будут включены, безусловно, в разрабатываемый сейчас цифровой кодекс. О том, что такой документ крайне нужен, мы заявляли на Совете еще в 2021 году», — сказал глава государства.

В ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в условиях гибридной войны Запада против России важно обеспечить использование интернета на алгоритмах, не подверженных внешним манипуляциям. Дипломат отметил, что Россия может объединить усилия других государств, которые отвергают агрессивное вмешательство в международное и национальное информационное пространство. Ориентиром для этого может послужить разработка Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки поддельных документов в сети.

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