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Политика

«Основная задача – работать для граждан». Путин проводит ежегодное заседание СПЧ

Путин 10 декабря проводит ежегодное заседание СПЧ

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проводит ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы СПЧ в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Путин: случаи агрессивного поведения детей требуют особого внимания и государства, и общества.

16:43

Путин заявил, что необходимо сделать все для оказания помощи бездомным людям. «Если, конечно, мы сами люди», — добавил он.

16:32

Владимир Путин поручит Минздраву разработать порядок оказания помощи людям без документов.

16:28

Путин заявил о снижении числа заключенных в России в последние годы.

16:26

Путин: цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны.

16:23

Путин подчеркнул, что настроение военных на СВО зависит от положения их близких на гражданке. «А значит и эффективность их работы, и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека», — добавил президент.

16:14

Путин: санкции задумывались Западом для сдерживания России, а стали импульсом в развитии технологий в нашей стране.

16:11

Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с Путиным предложил оценивать знания школьников по всему спектру изучаемых предметов, а не только по нескольким предметам, по которым сдаются экзамены. При этом ЕГЭ он ранее назвал стержнем образовательной системы.

15:54

Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников России, профильные ведомства продумывают, как его осуществить.

15:52

В сфере правозащиты «тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку», поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника — Путин

15:50

15:49

Путин призвал Ионова не переживать из-за розыска со стороны США.

«Они там скоро друг друга в розыск будут объявлять», — отметил президент.

15:42

❗️ На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинениям в связи с Россией, заявил член СПЧ Александр Ионов.

15:39

Путин согласился с Фадеевым, что нужно больше внимания уделить обучению истории, географии и литературы, так как «они формируют культурный код».

15:39

ЕГЭ — стержень российской образовательной системы, у него есть много плюсов, заявил Фадеев.

«Вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене. Но сегодня ЕГЭ — стержень образовательной системы, и у ЕГЭ есть очевидные плюсы. Это одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны. Это устранение коррупции при поступлении в вузы», — сказал глава СПЧ.

15:38

Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил Фадеев.

15:35

Важно повышать ответственность работодателей за тех мигрантов, которых они приглашают в Россию, сказал Фадеев.

15:34

СПЧ продолжает работу по теме миграции, в этом году подготовлен экспертный доклад, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании с Путиным.

15:31

Основная задача – работать для граждан России, убежден Путин.

15:30

В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, сказал Путин.

«Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора ещё более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность и, главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни»

15:28

15:27

Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, подчеркнул Путин.

15:26

Надо снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, заявил Путин.

15:25

Цифровой кодекс в России необходим, предложения членов СПЧ будут в него включен, заверил Путин.

15:24

Народный ОПК стал серьезной отраслью, нужно активнее задействовать его потенциал, отметил Путин.

15:23

15:22

Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

15:21

Одна из значимых задач – сохранение жизни и здоровья граждан, заявил Путин

15:20

15:19

Путин обсудит с членами СПЧ систему школьного образования и механизмы поиска пропавших без вести в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15:18

Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что часть встречи с Путиным удастся выделить для обсуждения миграционной политики.

15:17

Путин и члены СПЧ обменяются мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, сообщили в Кремле.

15:16

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание СПЧ «Газета.Ru» ведет трансляцию.

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