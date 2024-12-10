«Основная задача – работать для граждан». Путин проводит ежегодное заседание СПЧ

15:30

В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, сказал Путин.

«Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора ещё более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность и, главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни»