«Основная задача – работать для граждан». Путин проводит ежегодное заседание СПЧ

Путин: случаи агрессивного поведения детей требуют особого внимания и государства, и общества.
Путин заявил, что необходимо сделать все для оказания помощи бездомным людям. «Если, конечно, мы сами люди», — добавил он.
Путин: цивилизованность общества и государства во многом определяется работой пенитенциарной системы этой страны.
Путин подчеркнул, что настроение военных на СВО зависит от положения их близких на гражданке. «А значит и эффективность их работы, и чувство самосохранения даже на передовой и в условиях, опасных для жизни и здоровья человека», — добавил президент.
Путин: санкции задумывались Западом для сдерживания России, а стали импульсом в развитии технологий в нашей стране.
Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с Путиным предложил оценивать знания школьников по всему спектру изучаемых предметов, а не только по нескольким предметам, по которым сдаются экзамены. При этом ЕГЭ он ранее назвал стержнем образовательной системы.
Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников России, профильные ведомства продумывают, как его осуществить.
В сфере правозащиты «тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку», поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника — Путин
Путин призвал Ионова не переживать из-за розыска со стороны США.
«Они там скоро друг друга в розыск будут объявлять», — отметил президент.
❗️ На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинениям в связи с Россией, заявил член СПЧ Александр Ионов.
Путин согласился с Фадеевым, что нужно больше внимания уделить обучению истории, географии и литературы, так как «они формируют культурный код».
ЕГЭ — стержень российской образовательной системы, у него есть много плюсов, заявил Фадеев.
«Вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене. Но сегодня ЕГЭ — стержень образовательной системы, и у ЕГЭ есть очевидные плюсы. Это одинаковые возможности для всех выпускников школ поступить в любой университет страны. Это устранение коррупции при поступлении в вузы», — сказал глава СПЧ.
Важно повышать ответственность работодателей за тех мигрантов, которых они приглашают в Россию, сказал Фадеев.
СПЧ продолжает работу по теме миграции, в этом году подготовлен экспертный доклад, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании с Путиным.
В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, сказал Путин.
«Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора ещё более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность и, главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни»
Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, подчеркнул Путин.
Цифровой кодекс в России необходим, предложения членов СПЧ будут в него включен, заверил Путин.
Народный ОПК стал серьезной отраслью, нужно активнее задействовать его потенциал, отметил Путин.
Путин обсудит с членами СПЧ систему школьного образования и механизмы поиска пропавших без вести в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Член СПЧ Кирилл Кабанов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что часть встречи с Путиным удастся выделить для обсуждения миграционной политики.
Путин и члены СПЧ обменяются мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, сообщили в Кремле.