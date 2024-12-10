Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рассмотрение закона о запрете брать в школы детей без знания русского хотят ускорить

Володин предложил ускорить запрет принимать в школы без знания русского языка

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил 11 декабря рассмотреть во II и III чтениях законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

«Его (законопроект — «Газета.Ru») ждут, мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка, и, безусловно, в введении порядка с незаконной миграцией», — сказал спикер.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его авторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

9 декабря члены правительства России поддержали законопроект. Однако они предложили доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

В ноябре газета РБК писала, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее в Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами