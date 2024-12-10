Рассмотрение закона о запрете брать в школы детей без знания русского хотят ускорить

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил 11 декабря рассмотреть во II и III чтениях законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

«Его (законопроект — «Газета.Ru») ждут, мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка, и, безусловно, в введении порядка с незаконной миграцией», — сказал спикер.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 25 ноября. Его авторы предложили сделать возможным зачисление детей мигрантов в российские школы только после успешного прохождения теста по русскому языку.

9 декабря члены правительства России поддержали законопроект. Однако они предложили доработать на законодательном уровне определения правового положения несовершеннолетних иностранцев, которые не смогли поступить в школы из-за незнания русского языка.

В ноябре газета РБК писала, что детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, поскольку сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. По данным журналистов, это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

Ранее в Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам.