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В России усложнился прием детей мигрантов в школы

РБК: мигранты сообщили об увеличении времени обработки заявок на учебу в школах

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Илья Питалев/РИА Новости

Детям мигрантов стало сложнее поступать в российские школы, сроки рассмотрения заявок значительно увеличились. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, увеличение сроков по рассмотрению заявок на зачисление связано с проведением межведомственных проверок, инициированных министерством внутренних дел, которые требуют больше времени, чем раньше.

В 2024 году несколько детей из Таджикистана и Узбекистана не смогли устроиться в школу. Некоторые родители рассказали, что их заявления не могут найти в системе.

Несмотря на открытость школ для всех детей, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что приоритет при зачислении отдается местным жителям. Кроме того, школы учитывают рекомендацию Минпросвещения, согласно которой в школах необходимо снизить количество детей мигрантов, плохо владеющих русским языком.

6 ноября уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что дети мигрантов должны обучаться в российских школах чуть дольше остальных детей.

Ранее в Свердловской области предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам.

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