В Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам

В Госдуме предложили правительству принять комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Предложения указаны в проекте постановления, который был опубликован в думской электронной базе, его авторами стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.

В тексте предложения описывают законодательную работу, которую в последнее время проводили депутаты в сфере миграции. Авторы законопроекта пришли к выводу, что в процессе тестирования мигрантов на знание русского языка «недопустимо минимизированы» требования. Кроме того, сформировалась коммерческая сеть посредников при приеме экзамена.

Таким образом, авторами предлагается правительству «незамедлительно» принять следующие меры: проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, которую выполняет мигрант, а также ввести устную часть для мигрантов. Кроме того, предлагается расширить видеозапись устной части экзамена и включить в нее запись ответов мигранта на вопросы о нем и о целях его приезда в Россию.

Также в тексте предложения указана необходимость определить закрытый перечень госучреждений, которые могут принимать экзамен по русскому языку и важность принятия мер для того, чтобы не допускать коммерческие фирмы-посредники к приему экзаменов.

Из текста предложения среди прочего следует призыв включить все затраты на проведение экзамена в его стоимость и установить трехдневный срок для внесения сведений о сертификатах, которые получают мигранты, в общий реестр сведений об образовательных документах.

Еще в материале предлагается правительству обеспечить оперативный обмен сведениями о выданных мигрантам сертификатах между различными ведомствами. В свою очередь Рособрнадзору предлагается поручить постоянно обновлять экзаменационные материалы «качественными критериями».

Комитет по контролю предложил рассмотреть проект постановления на заседании Госдумы 20 ноября.

13 ноября Яровая сообщила, что законопроект, устанавливающий запрет на зачисление детей мигрантов в российские школы без подтверждения знаний русского языка, будет готов к внесению в палату парламента на текущей неделе.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.