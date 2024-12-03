В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме

По меньшей мере трое человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в азербайджанском Сумгайыте. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» в Telegram-канале.

Спасателям удалось извлечь одного человека из-под завалов.

Всего госпитализировали троих человек. Пациентов 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами поместили в реанимационное отделение Республиканского центра скорой и неотложной медпомощи.

Причина происшествия пока не называется. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

В конце ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование. На кадрах, снятых камерой наблюдения на соседнем строении, можно было увидеть, как мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой, буквально разрывает одноэтажный жилой дом на куски.

Ранее ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.