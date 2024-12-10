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В Стокгольме и Осло состоится вручение Нобелевских премий

Вручение Нобелевских премий и праздничный банкет состоятся в Стокгольме и Осло

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Henrik Montgomery/TT News Agency/Reuters

Церемония вручения Нобелевских премий и праздничный банкет для лауреатов и приглашенных гостей состоятся в столицах Швеции и Норвегии. Эти мероприятия приурочены ко дню памяти Альфреда Нобеля, которого не стало 10 декабря 1896 года, сообщает ТАСС.

В филармонии Стокгольма 11 лауреатов получат свои почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла XVI Густава. В соответствии с завещанием Нобеля, премия мира будет вручена в Осло председателем Норвежского нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, где соберутся члены норвежского правительства и королевской семьи.

В ноябре советник президента РФ и руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков заявил, что странам БРИКС стоит задуматься о создании альтернативы Нобелевской премии.

До этого доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что в настоящее время Нобелевская премия присуждается исключительно на политической основе, а не на содержательных предметных предпосылках.

Ранее на Украине предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

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