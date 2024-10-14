Предложено создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС

В настоящее время Нобелевская премия присуждается исключительно на политической основе, а не на содержательных предметных предпосылках, — рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это касается не только экономики, но и других сфер. Достаточно посмотреть страны, которые представляют так называемые Нобелевские лауреаты (в большинстве своем это одна и та же страна). И станет очевидным ответ на вопрос о том, кто выбирает победителя. Может быть, кто-то видел критерии оценивания, по которым выбирают победителя? Думаю, что нет», – рассказал «Газете.Ru» Балынин.

По его словам, чтобы повысить престиж данной премии, она должна быть максимально прозрачной.

«В состав жюри должны входить представители всех стран мира: как минимум, в нем должны быть и ученые, и дипломаты, и журналисты, и представители бизнес-сообщества. Критерии оценивания должны четкими, конкретными, понятными и комплексными. Они должны включать как общий список (для всех направлений), так и специфический (в зависимости от конкретного направления). Считаю, что в рамках БРИКС нужно запустить свою премию, аналогичную Нобелевской. Это позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. В итоге эффект был бы комплексным ошеломительным: и в части развития науки, и в части развития взаимоотношений между странами, и в части прорывных открытий», – заключил Балынин.

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американцы Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. А премию по физике получили Джон Хопфильд и Джеффри Хинтон за исследования в области машинного обучения нейросетей. Премию по химии получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.