Путин предложил поправки в закон об использовании инсайдерской информации

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центральным банком и Верховным судом пересмотреть законодательство, регулирующее борьбу с злоупотреблением инсайдерской информацией и манипулированием финансовыми рынками. Об этом сообщает ТАСС.

В числе предложенных изменений — повышение минимального порога ущерба для возбуждения уголовного дела до 100 миллионов рублей, а также увеличение сроков давности для привлечения к административной ответственности за манипулирование рынком.

Кроме того, рассматривается возможность увеличения размеров административных штрафов, с привязкой к сумме незаконно полученного дохода.

В рамках уголовного преследования предполагается возможность конфискации имущества лиц, совершивших преступления. При этом лица, ответственные за исполнение данного поручения, должны учитывать возможность освобождения от уголовной ответственности для тех, кто впервые нарушил закон и полностью возместил причиненный вред.

Предлагается внести соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации. Срок выполнения данного поручения установлен на 1 апреля 2025 года. Президент Путин также дал указание правительству контролировать соблюдение всех необходимых норм со стороны компаний с государственным участием при работе с инсайдерской информацией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить первый отчет о выполненной работе до 31 декабря 2024 года, а последующие отчеты будут предоставляться каждые полгода.

В июне текущего года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту манипулирования акциями СПБ Биржи.

Ранее россиянка решила заработать на бирже, привлекла своих детей и лишилась почти 10 млн рублей.