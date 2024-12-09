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В Дамаске на территории НИИ произошли взрывы

Серия взрывов произошла на территории НИИ в Дамаске

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

В районе Барзе в Дамаске прогремели взрывы на территории научно-исследовательского института. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассказы местных жителей.

«Серия взрывов произошла в НИИ. Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясения», — отметил источник агентства.

9 декабря в сирийских городах Дамаск, Латакия и Тартус ввели комендантский час.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Сирийское военное командование заявило об окончании правления Башара Асада.

МИД России подтвердил отставку президента Асада и его выезд из страны, отметив, что он дал указание о мирной смене власти. Позже Асад с семьей прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.

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