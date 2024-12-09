Летящий в Уфу самолет подал сигнал тревоги

Самолет Boeing 767, следующий из Районга (Таиланд) в Уфу, подал сигнал тревоги при заходе на посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает портал Flightradar.

По его информации, лайнер подал сигнал общей тревоги на высоте 3,5 тыс. м спустя девять часов полета. Через несколько минут воздушное судно отключило транспондер.

1 декабря самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. На борту находилось 105 человек — 101 пассажир и четыре члена экипажа. Вскоре после вылета капитан воздушного судна решил вернуться назад. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

20 ноября самолет, следовавший в Читу, совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Улан-Удэ из-за драки на борту.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами сел на реку.