Летевший в Читу самолет экстренно сел в Улан-Удэ из-за мужчины в военной форме на борту

Самолет, следовавший в Читу, совершил незапланированную посадку из-за пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетело из аэропорта Екатеринбурга, но в какой-то момент, по данным источника, мужчина на борту устроил драку. Отмечается, что на пассажире была военная форма.

Так как экипаж не смог успокоить клиента авиакомпании самостоятельно, было принято решение сесть на запасном аэродроме в Улан-Удэ.

О причине конфликта не сообщается, информация о пострадавших отсутствует.

До этого самолет, следовавший из Москвы в Бангкок, экстренно сел в Самаре. Экипаж обратил внимание на плохое самочувствие одного из пассажиров и доложил об этом пилотам. Специалисты приняли решение об экстренной посадке. Когда воздушное судно приземлилось, его уже ждала реанимационная бригада. Известно, что помощь понадобилась девушке.

Ранее летевший из-за границы российский самолет экстренно сел в другом городе.