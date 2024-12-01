Летевший в Сочи Superjet экстренно сел в аэропорту вылета

Борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом пишет Baza.

По данным канала, самолет выполнял рейс утром 1 декабря. На борту находилось 105 человек — 101 пассажир и четыре члена экипажа.

Вскоре после вылета капитан воздушного судна решил вернуться назад. Предварительной причиной стало срабатывание датчика неисправности топливного фильтра.

До этого лайнер Superjet SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не смог вовремя вылететь из Саранска в Санкт-Петербург из-за неисправности наземного оборудования, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе авиаперевозчика. В аэропорту Саранска причиной задержки рейса назвали техническую неисправность самого воздушного судна. Изначально рейс задержали на 40 минут, затем на борт пустили пассажиров, но самолет так и не взлетел. По данным канала, на борту находились 94 пассажира, которые жаловались на дискомфорт.

Другое ЧП с самолетом SSJ-100 произошло 24 ноября в турецкой Анталье. Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Сочи, загорелся после приземления. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате произошедшего никто из них не пострадал.

Ранее стало известно, что продавца фруктов Султанова, спасшего пассажиров горящего SSJ в Анталье, наградят.