На складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва

В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение на складе, где произошел пожар после взрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Днем в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. В результате взрыва в поселке Лесной начался пожар, его площадь составила 7 кв. м.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехники.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру по завершению тушения пожара и разбора завалов.

Ранее в Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре с пластиковыми материалами.