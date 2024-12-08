В Петербурге локализовали крупный пожар в ангаре с пластиковыми материалами

В Петербурге на Рощинской улице локализовали пожар на площади 500 квадратных в ангаре с пластиковыми материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар тушат 36 специалистов и восемь единиц спецтехники. На место пожара приехала мобильная лаборатория для замера воздуха.

Сведения о пострадавших пока не поступали.

Накануне в Москве тушили пожар в торговом центре. По данным МЧС, до этого в здании проводилась эвакуация людей. Позднее в торговом центре было ликвидировано открытое горение.

6 декабря в городе Дзержинске Московской области ликвидировали возгорание на складе. О пожаре на складе стало известно накануне вечером. По предварительным данным, внутри склада находились макулатура и погрузочная техника. Площадь возгорания составляла 1100 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Ранее мужчина сжег авто друга за отказ включить его любимые песни.