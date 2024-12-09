Уголовное дело возбудили по факту взрыва в подмосковном Пушкино

По факту взрыва в здании в подмосковном городе Пушкино возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале.

Взрыв и последующее возгорание произошли в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты», — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие в результате происшествия, уточняется.

Следователи приступят к осмотру по завершению тушения пожара и разбора завалов, добавили в ведомстве.

До этого ТАСС сообщал об обрушении части стен и перекрытий в производственно-складском здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться три человека.

Ранее в промзоне Екатеринбурга произошел крупный пожар на производстве полистирола.