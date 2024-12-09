Взрыв произошел в подмосковном Пушкино

Производственно-складское помещение обрушилось в подмосковном Пушкино, предварительно, произошел взрыв. Внутри могут находиться люди, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В производственно-складском здании в поселке Лесной в Пушкинском округе, по предварительным данным, произошел взрыв. Под завалами могут находиться три человека», — сказал источник агентства.

В МЧС Московской области агентству сообщили, что в поселке начался пожар, его площадь составила 7 кв. м. Там также добавили, что произошло обрушение части стен и перекрытий.

1 декабря крупный пожар произошел в промзоне в Екатеринбурге в цехе с полистиролом. В его тушении участвовали 95 пожарных, 35 единиц техники и пожарный поезд. Из промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, один — пострадал. Спустя почти два часа после начала пожара обрушилась кровля цеха на 400 кв. м. Спустя три часа открытое горение ликвидировали.

Ранее на турбазе в Ленобласти рабочего придавило рухнувшим потолком.