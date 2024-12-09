Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина взрыва в подмосковном Пушкино

Причиной взрыва в Пушкино могло стать нарушение техники безопасности

close
Телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области

Причиной взрыва в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехники. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, взрыв в здании произошел при производстве пиротехнических изделий», — сказал источник агентства.

Днем в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Под завалами могут находиться три человека. В результате взрыва в поселке начался пожар, его площадь составила 7 кв. м.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру по завершению тушения пожара и разбора завалов.

Ранее в Подмосковье загорелся склад с макулатурой и техникой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами