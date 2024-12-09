Названа возможная причина взрыва в подмосковном Пушкино

Причиной взрыва в подмосковном Пушкино, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности при производстве пиротехники. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, взрыв в здании произошел при производстве пиротехнических изделий», — сказал источник агентства.

Днем в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Под завалами могут находиться три человека. В результате взрыва в поселке начался пожар, его площадь составила 7 кв. м.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах (ч.1 ст. 217 УК РФ). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру по завершению тушения пожара и разбора завалов.

Ранее в Подмосковье загорелся склад с макулатурой и техникой.