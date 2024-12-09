На месте взрыва в Пушкино обнаружили тело погибшего

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшего. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины», — раскрыл подробности собеседник агентства.

На данный момент вероятной причиной взрыва называют нарушение техники безопасности при производстве пиротехники.

Днем в МЧС сообщили об обрушении части стен и перекрытий после пожара в производственно-складском здании в городском округе Пушкино. Под завалами могут находиться три человека. В результате взрыва в поселке начался пожар, его площадь составила 7 кв. м.

По факту инцидента заведено уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах (ч.1 ст. 217 УК РФ).

Ранее в Москве произошел взрыв в торговом центре.