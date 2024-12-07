В торговом центре Москвы прогремел взрыв

Смартфон взорвался в салоне сотовой связи, расположенном в торговом центре (ТЦ) «Вавилон-92» на проезде Дежнева в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдается сильное задымление. Сообщается о заблокированных людях в соседнем магазине.

В ТЦ проводится эвакуация. На месте работают экстренные службы.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

29 ноября сообщалось, что у жителя Севастополя в кармане брюк взорвался смартфон китайской фирмы, купленный в сетевом магазине электроники. У потерпевшего обгорели пальцы рук и бедро — врачи диагностировали ему ожоги второй степени. В магазине мужчине предложили заменить устройство и дать две тысячи в качестве компенсации. Севастополец обратился в суд и добился от торговой точки выплаты в размере 50 тысяч рублей.

В октябре телефон взорвался в руках девятиклассника в одной из школ Анапы. После инцидента все уроки прервали, а 1500 учеников эвакуировали. Никто не пострадал.

Ранее заряжающийся iPhone взорвался ночью и травмировал девушку.