Путин 10 декабря проведет ежегодное заседание СПЧ

Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Там рассказали, что в ходе мероприятия будут подведены итоги работы Совета в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах.

Как сообщили в Кремле, пройдет обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности.

9 декабря, в День Героев Отечества, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда».

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич заявил, что Россия живет в эпоху новых героев, которые достойно продолжают традиции мужества и отваги.

Ранее Путин изменил состав президентского Совета по правам человека.