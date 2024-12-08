Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретится с Героями России и членами СПЧ

Путин на следующей неделе проведет встречи с Героями России и членами СПЧ

close
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, вручит медали «Золотая Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, награды получат Герои России. Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На него приглашены свыше 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия также будут Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, заявили в пресс-службе.

Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе глава государства также поучаствует в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, у него запланирована встреча с лидерами парламентов стран ОДКБ и участие во встрече по вопросам развития искусственного интеллекта.

3 декабря Путин при посещении Центра инновационных технологий в ортопедии сказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» все складывается очень хорошо.

Ранее Путин заявил, что Россия гордится героями СВО и делает все для их поддержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами