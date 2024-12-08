Путин встретится с Героями России и членами СПЧ

Президент РФ Владимир Путин в День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, вручит медали «Золотая Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, награды получат Герои России. Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На него приглашены свыше 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия также будут Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, заявили в пресс-службе.

Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», на следующей неделе глава государства также поучаствует в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, у него запланирована встреча с лидерами парламентов стран ОДКБ и участие во встрече по вопросам развития искусственного интеллекта.

3 декабря Путин при посещении Центра инновационных технологий в ортопедии сказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» все складывается очень хорошо.

Ранее Путин заявил, что Россия гордится героями СВО и делает все для их поддержки.