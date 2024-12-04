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Путин изменил состав президентского Совета по правам человека

Путин включил с состав совета СПЧ ректора ВШЭ Анисимова и журналиста Малькевича

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по правам человека (СПЧ) в преддверии декабрьской встречи. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что в состав совета СПЧ включены ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, журналист Александр Малькевич и глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Также указано, что из состава совета СПЧ исключены архитектор Андрей Боков, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России» Борис Кравченко, президент фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

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