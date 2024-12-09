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В России создадут Совет по демографической и семейной политике

Путин постановил образовать Совет по демографической и семейной политике

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также постановил образовать Совет по демографической и семейной политике. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом глава государства назначил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко на должность председателя нового совета. Он также поручил сенатору в течение месяца представить проект положения о совете и предложения по кандидатурам для включения в его состав.

В ноябре Матвиенко заявила, что в России нужно ввести Десятилетие семьи, чтобы добиться положительных результатов в демографической политике.

Она также отметила, что с прошлого Года семьи прошло уже 16 лет, и за это время было реализовано множество инициатив, которые изменили государственные программы, а также федеральное и региональное законодательство.

В том же месяце сообщалось, что правительство РФ подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма». В ее рамках российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для «многовнуковых» дедушек и бабушек и принять другие меры.

Ранее в России заявили, что население страны может достичь 350 млн через два-три поколения.

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