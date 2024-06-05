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Стало известно, когда население России достигнет 350 миллионов

Ученые РГСУ выяснили, когда население России может достичь 350 млн человек

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Depositphotos

Через два-три поколения население России может достичь 350 млн человек, выяснили ученые Российского государственного социального университета (РГСУ). Это случится, если рождаемость будет превышать смертность на 17%, что возможно при соблюдении некоторых условий, передает RT результаты исследования.

Ученые разработали модель социальной поддержки семьи, при которой можно будет достичь такого показателя. В том числе, эта модель предполагает увеличение маткапитала при рождении третьего и последующих детей. Это стало бы стимулом для россиян создавать многодетные семьи, объяснил проректор РГСУ Джомарт Алиев. Также, по его мнению, для стимулирования рождаемости нужно вводить нематериальные соцмеры – к примеру, гарантировать родителям устройство и детей в детсады.

«Одной из важнейших мер является гарантированное упреждающее обеспечение всех многодетных семей нормативным жильем на условиях социального найма», — считает Алиев.

Также для увеличения рождаемости и роста населения страны в исследовании предлагается пропагандировать среди жителей идею семьи как основы общества, активнее прививать детям и молодежи соответствующие ценности.

Президент РФ Владимир Путин до этого поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Речь идет о ежегодном росте суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

Ранее в России предложили приравнять многодетных к ветеранам.

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