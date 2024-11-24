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В России могут ввести Десятилетие семьи

Матвиенко: России необходимо Десятилетие семьи для улучшения демографии

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России нужно ввести Десятилетие семьи, чтобы добиться положительных результатов в демографической политике. Об этом в своем блоге на сайте Совета Федерации написала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает. А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов... и время», — пишет Матвиенко.

Председатель напомнила, что с прошлого Года семьи прошло уже 16 лет, и за это время было реализовано множество инициатив, которые изменили государственные программы, а также федеральное и региональное законодательство.

По мнению Матвиенко, благодаря претворению предложений в жизнь был предотвращен демографический кризис, однако переломить тенденцию коренным образом это не смогло. По этой причине, России и нужно Десятилетие семьи, считает спикер верхней палаты парламента.

Она также поздравила россиянок с Днем матери, отметив материнство как «высокую миссию женщины».

14 ноября сообщалось, что правительство РФ подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма». В ее рамках российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для «многовнуковых» дедушек и бабушек и принять другие меры.

Ранее в России призвали не связывать рождаемость с материальным достатком населения.

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