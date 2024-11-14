В России подготовили демографическую стратегию «семейноцентризма»

Российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для «многовнуковых» дедушек и бабушек и принять другие меры в рамках реализации семейной и демографической политики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии.

Власти намерены добиваться сохранения населения России за счет повышения уровня рождаемости, поддержка и защита семьи должна стать фундаментальной основой российского общества, должен быть укреплен институт семьи и брака как союз мужчины и женщины на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей.

Предполагается, что новая стратегия будет воплощаться в жизнь в два этапа — с 2025 до 2030 год и с 2031 по 2036 год.

На первом этапе правительством запланировано улучшение федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики, начало действия нацпроекта «Семья», корректировка госпрограмм.

В ходе второго этапа будет выполнен план мероприятий по реализации стратегии, а также будут осуществлены меры, необходимые для достижения поставленных целей и задач.

В разработке новой стратегии участвовали практически все ведомства России, а также ведущие демографические научные школы — Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, кафедры народонаселения, социологии семьи и демографии МГУ, Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и представители «родительского сообщества».

Ранее сообщалось, что в еще в одном российском регионе студенткам захотели платить за рождение детей.