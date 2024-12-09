Omar Sanadiki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Россия ведет переговоры по безопасности граждан РФ в Сирии, сотрудников посольства и других представительств. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, его цитирует ТАСС.

«Это сейчас главная задача — обеспечить безопасность наших людей», — сказал он, отвечая на вопрос о контактах с сирийцами.

В понедельник в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин принял решение о предоставлении убежища президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и его семье.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в ОДКБ призвали принять меры по урегулированию ситуации в Сирии.