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В ОДКБ призвали принять меры по урегулированию ситуации в Сирии

В Совете ПА ОДКБ призвали мировое сообщество стабилизировать обстановку в Сирии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ призвал международное сообщество принять меры по содействию стабилизации обстановки в Сирии. Соответствующее заявление было озвучено в ходе пленарного заседания совета в Москве, передает ТАСС.

«Призываем международное сообщество к принятию мер по содействию стабилизации обстановки в Сирии», — следует из документа.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия нуждается в международной поддержке для возвращения в страну нескольких миллионов беженцев после переворота в стране. Дипломат подчеркнул, что высоко оценивает конструктивный подход Ирана и России, которые призывают к политическому урегулированию ситуации в стране. По его словам, в Анкаре также рассчитывают на то, что народ Сирии самостоятельно определит свое будущее.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Ранее российский военкор отказался жалеть президента Сирии Башара Асада.

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